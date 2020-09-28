'Havalanmayan' uçakların 13 milyon doları geçen masrafı Meclis gündeminde

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunduğu tahmin edilen 16 uçağın salgın döneminde yalnız altı kez havalandığı belirtildi. Söz konusu uçaklar için 13 milyon dolar harcandı. Cumhurbaşkanlığı filosunda üç de helikopter bulunduğu, söz konusu araçların yıllık bakımının 800 bin dolar olduğu saptandı. CHP’li vekil Mürsel Alban, konuyu Meclis’e taşıdı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında 16 uçak bulunduğunun tahmin edildiğini, bu uçakların salgın döneminde sadece 6 uçuş gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Alban, “Havalanmayan bu uçaklara milyonlarca dolar bakımonarım parası harcandı. Pandemi döneminde sadece 6 kere havalanan uçakların devlete maliyeti yaklaşık en az 13 milyon dolar” dedi.

"Uçaklar yattığı yerde para yedi. Havalanmayan uçakların bakımı milyonlarca dolar tuttu. Tüm soru önergelerine rağmen hiçbir şekilde bilgi verilmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanımda bulunan uçaklar, pandemi döneminde yurtiçinde 5, yurtdışına ise bir kez havalandı" diyen CHP’li Alban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.