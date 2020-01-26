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Havalandırma bozuldu, 27 bin tavuk telef oldu

200 bin TL'lik zararın sigorta şirketi tarafından karşılanacağı öğrenildi

26 Ocak 2020 20:07

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havalandırma fanlarında oluşan arıza nedeniyle tavuk çiftliğinde bulunan 27 bin 500 tavuk telef oldu.

Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir tavuk çiftliğinde elektrik arızası yaşandı. Yaşanan arıza nedeniyle havalandırma fanları bir süre devre dışı kaldı.

Fanların devre dışı kalması sonucu çiftlikte bulunan toplam 27 bin 500 tavuk oksijensiz kalarak telef oldu. Çiftlik sahiplerince bulunan tavuklar imha edilmek üzere çiftlikten çıkarıldı.

Yaklaşık 200 bin TL olan tavukların maddi zararının ise sigorta tarafından karşılanacağı öğrenildi. (İHA)

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