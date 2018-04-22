Havalandırma boşluğuna düşen kedileri hemşireler kurtardı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de bir hastanenin çatısında doğum yaptıktan sonra havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kedi hemşireler tarafından kurtarıldı.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin D Blok kısmındaki ameliyathanede görevli hemşireler, havalandırma boşluğunda yavru kedi sesi duyunca durumu hastane yönetimine bildirildi. Hastane teknik ekibi tarafından duvarın kırılmasıyla yavru iki kediye ulaşıldı. Çatıda doğduktan sonra havalandırma boşluğuna düşen kedilere ilk müdahaleyi yine hemşireler yaptı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kedilere süt verildi. Hemşirelerin bu güzel davranışı sosyal medyada da paylaşıldı ve takdir gördü.

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