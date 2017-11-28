T24 LogoT24 Logo
Gündem

Havalandırma boşluğuna düşen işçi kurtarıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, çatıyı onarırken iki bina arasındaki havalandırma boşluğuna düşen işçi sağlık ekibinin ilk müdahale ardından sedye ile binanın üstüne çıkarıldı

28 Kasım 2017 16:11

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, çatıyı onarırken iki bina arasındaki havalandırma boşluğuna düşen işçi sağlık ekibinin ilk müdahale ardından sedye ile binanın üstüne çıkarıldı. İtfaiye aracıyla yola indirilen işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Adapazarı Orta Mahalle Bankalar Caddesi\'ndeki Uzun Çarşı\'da meydana geldi. Çarşıda onarım çalışması devam ederken, taşeron firma işçisi 23 yaşındaki Sebahattin İbik çatıyı onarırken 3 metre yüksekten havalandırma boşluğuna düştü. İşçiler, Sebahattin İbik\'in düştüğünü görünce 112 Acil ve itfaiyeden yardım istedi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sebahattin İbik işçilerin de yardımı ile sedye ile çatıya çıkarıldı. Yaralı işçi, çatıdan merdivenli itfaiye aracıyla yola indirilerek ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çevrede toplanan kalabalık merakla ekiplerin çalışmasını izledi. Sebahattin İbik\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHA ADAPAZARIOlay Adapazarı Orta Mahalle Bankalar Caddesi UzunSebahattinAcilYaralıSakarya EğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24