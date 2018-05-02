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Dünya

Havalandıktan iki saat sonra camı çatlayan yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Chicago'dan Newark'a gitmek için havalanan uçak, Cleveland Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

02 Mayıs 2018 23:30

ABD’de, Chicago’dan Newark’a gitmek için havalanan Southwest Havayolları’na ait Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, kanatlar üzerinde bulunan pencerenin camının çatlaması sonucu, Cleveland Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Newark’a gitmek için Chicago’dan havalanan yolcu uçağının pencere camında, kalkıştan yaklaşık iki saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlak oluştu. Çatlak yolcular arasında büyük paniğe neden olurken, uçağın kaptan pilotu, yön değiştirmeye karar vererek, Newark’a seyir halinde olan uçağı, Cleveland Havalimanı’na indirmeyi başardı.

Askeri uçak düştü

Öte yandan, ABD’de son haftalarda sıkça yaşanan uçak kazalarına bir başkası daha eklendi. Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü. Uçakta kaç mürettebat bulunduğu ve durumlarının ne olduğu açıklık kazanmadı.

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