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Havai fişekler silah kapsamına alınıyor

Son günlerde polise karşı adeta bir silah gibi kullanılmaya başlanan havai fişekler, silah kapsamına alınıyor.

07 Ocak 2010 02:00

T24 - Son günlerde polise karşı adeta bir silah gibi kullanılmaya başlanan havai fişekler, silah kapsamına alınıyor. Eğlence amacıyla kullanıldığında yarattığı atmosfer nedeniyle havai fişekler için 'Gökyüzünde Açan Çiçekler' terimi kullanılır.


Ancak son günlerde havai fişekler eğlence aracı olmaktan çıkıp toplumsal olaylarda polise karşı kullanılan bir silah haline geldi.


Serbestçe satılan ve kullanılan havai fişekler için Meclis harekete geçti.


Meclis İçişleri Alt Komisyonu'nun gündeminde bulunan Ateşli Silahlar Yasa Tasarısı'na eklenen maddeye göre havai fişeklerin satışı izne bağlanacak.


Alım yapanların kimlik bilgileri bilgisayarlara yüklenecek. 18 yaşından küçükler havai fişek alamayacak. Havai fişekleri silah olarak kullananlara da ceza getirilecek.


Tasarıyla havai fişekler, biber gazları ve elektroşok cihazları gibi silah kapsamına alınıyor.


Tasarı diğer silahlarla ilgili düzenlemeler de içeriyor. Genelkurmay Başkanlığı, mevcut yasada polise tanınan ağır silah ithal etme yetkisinin, yeni tasarıda Milli Savunma Bakanlığı’na devredilmesini istemişti. Komisyon Genelkurmay’ın bu önerisini reddetti.


 

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