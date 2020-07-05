Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralı kurtulan işçi: Mallar ısınma yapmış, uyardık ama dinlemediler

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralı kurtulan işçi malların aşırı ısındığı için patlamanın meydana gelmiş olabileceği iddia etti. Kesiban Yolcu, "Isınma olmaması gereken bir şey, uyardık ama dinlemediler" dedi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek ve Kübra Köklü’nün haberine göre, Nuray Cihangir, patlamanın arka depoda meydana geldiğini belirterek “Patlama üretim sırasında olmadı. Depolara konulan mallar aşırı ısındıkları için patlama meydana geldi. Malların dışına kâğıttan bir jelatin sarılır. O jelatin mallara ısınma yapmış. 4 gündür söylüyordum ve yanımdaki işçileri de uyarıyordum. Malları dışarı serdim. Benim bölümümde ölüm yok. Bütün bölümleri uyarıyordum, kapının önüne karton bir şey koymayın da her an kaçabilelim” diye konuştu.

13 yıllık çalışan Kesiban Yolcu da “Malları ısınma yapıyor diye dışarı sermişler. Bunlar patladı diyorlar ama patlasa dün patlardı. Üretim bölümünden çıktığını tahmin ediyorum. Isınma olmaması gereken bir şey, uyardık ama dinlemediler” dedi. Sendikaları olmadığına dikkat çeken Yolcu, “Siparişlerin yetişmesi için çok baskı yapıyorlardı” dedi. Patlamada yaralanan Güllü Aslan da Sebahattin Tepeçınar’ın (47) yaralıları kurtarmak isterken ikinci patlamada yaşamını yitirdiğini anlattı.