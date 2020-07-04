Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 2 kişi toprağa verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişiden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik, Akyazı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatlarını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik için Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AKP'li Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kılınan cenaze namazlarının ardından evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tepeçınar ve evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Çelik’in cenazeleri toprağa verilmek üzere ilçede bulunan aile kabristanlıklarına gönderildi. Tepeçınar, Süt Fabrikası Mezarlığı'nda, Havva Çelik ise Yağcılar aile mezarlığında toprağa verildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı açıklamada, “Bu tür fabrikalarda risk her zaman vardır, burada önemli olan tedbirler alınmış mı? Çalışma koşullarına uyulmuş mu? Önemli olan budur. Havai fişek fabrikalarının Türkiye’de olmasını şahsen uygun bulmuyorum. Türkiye bunları dışardan temin edebilir” dedi.

Daha önceki patlamalardan yaralanmadan kurtuldu

Öte yandan, evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Havva Çelik’in fabrikada 9 yıldır çalıştığı ve daha önce fabrikada yaşanan patlamalarda yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi. Havai Fişek fabrikasında hayatını kaybeden Havva Çelik’in oğlu Ogün Çelik, Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim alayında askerlik görevini yaparken, yemekhanede yemek yediği anda haberi gördüğü ve yolda gelirken internet sitelerinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiği belirtildi.

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