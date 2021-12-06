Havai fişek fabrikası patlaması davasında istenen cezalar belli oldu

3 Temmuz 2020'de 7 kişiye mezar olan Sakarya'daki havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen davada istenen cezalar belli oldu.

Geçen yıl temmuz ayında Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması görüldü. Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Fabrika sahibi ile müdürü tutuklu yargılansın

Savcı, 7 sanığın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıl 8’er aydan, 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca savcı, sanıklardan fabrika sahibi Y.C. ile fabrika müdürü H.A.V.’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.