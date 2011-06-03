-HAVA HARP OKULU KOMUTANI TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemece sorgulanan 6 muvazzaf askerden, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 4'ü, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadelerinin alınmasının ardından, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş, Deniz Hakim Albaylar Ali Cengiz Şirin ve Onur Uluocak, Deniz Kurmay Albay Rafet Oktar, Deniz Binbaşı Ayhan Üstbaş ve Deniz Hakim Binbaşı Doğan Uysal'ın sorguları tamamlandı. Şüphelilere ilişkin dosyayı saat 21.00 itibariyle inceleyen nöbetçi hakim, saat 24.00'te başladığı ve 3 saat süren sorgulama sonunda Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Taş, Deniz Hakim Albay Uluocak, Deniz Kurmay Albay Oktar ve Deniz Binbaşı Üstbaş'ın, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakim, şüphelilerden Deniz Hakim Albay Şirin ve Deniz Hakim Binbaşı Uysal'ın ise serbest bırakılmasına hükmetti. Merkez Komutanlığına bağlı sivil plakalı araçlarla sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 9 muvazzaf subaydan Albay Cumhur E. ve Askeri Hakim Yarbay Tülay D, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Aralarında Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Taş'ın da bulunduğu 7 kişi ise mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden, daha önce safra kesesi ameliyatı olduğu öğrenilen Deniz Kurmay Albay Halit Nejat Akgüner, baygınlık geçirdiği için adliyeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. -YANLIŞLIKLA ADLİYEYE GETİRİLEN ASTSUBAY- Bu arada, sabah saatlerinde adliyeye getirilen muvazzaf askerlerin arasında bulunan Astsubay Ahmet Dikmen'in, savcılıkta yanlışlıkla getirildiğinin belirlenmesi üzerine yeniden Merkez Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi. Yanlışlığın, normalde aynı isimde bir albaya gitmesi gereken tebligatın, Ahmet Dikmen isimli astsubaya gitmesi nedeniyle yaşandığı bildirildi. Albay Ahmet Dikmen'in ifadesinin ise başka bir zaman alınacağı belirtildi. ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında bugüne kadar, Orgeneral Bilgin Balanlı ve bugün tutuklanan Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu, biri emekli 12 muvazzaf subay tutuklanmış oldu.