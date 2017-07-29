Havadayken doluya yakalanan pilot: Kokpit camı hasar görünce uçağı yan yatırıp indirdim

Dün akşam meydana gelen dolu nedeniyle İstanbul-Ercan seferini yapan uçağın burnu ve kokpit camı hasar görmüştü. Uçağın Atatürk Havalimanı’na yan yatarak inmesi kameralara yansımıştı. Kaptan pilot Oleksandr Akopov yaptığı açıklamada, 400 feet'te seyreden uçağın burun ve kokpit camlarının hasar görmesi üzerine bilinçli bir şekilde uçağı yan yatırarak indirdiğini söyledi.

Hürriyet'te eyr alan ahbere göre Ukraynalı pilotun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"4000 feet’de seyrederken bizim de uçağımızın burun kısmı ve kokpit camları hasarlandı. Bu sebeple iniş yapma kararı aldık. İniş esnasında yan camdan pisti görmek için uçağı yan yatırdık. Bilinçli yapılan bu hareket sonrası iyi bir koordinasyonla piste güvenli iniş yaptık"

Şirket yazılı açıklama yaptı

121 yolcusuyla Ercan seferini yapmak için Atatürk Havalimanı’ndan kalkan Airbus A 320 tipi uçak dolu yağışı nedeniyle radom denilen burun kısmı ile kokpit camından hasar alarak geri dönmek zorunda kalmıştı.



Yaşanan olaya ilişkin bugün Atlasglobal Hava Yolları bir açıklama yaparak inişin nasıl gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:



"27 Temmuz tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 18:10’de IST/ECN seferimizi yapan Airbus A320 tipi uçağımız kalkıştan bir süre sonra 4000 feet’e yükseldiği sırada İstanbul’da başlayan yoğun dolu yağışından etkilenmiştir. Dolu fırtınası sırasında uçağımızın burun kısmı ve ön camlarının zarar görmesi nedeniyle kaptan pilotumuz Atatürk Havalimanı’na geri dönme kararı almıştır. Pilotlarımızın deneyimi ve soğukkanlılığı sayesinde iniş başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. İnişten sonra uçağımız bakıma alınmış, 121 yolcusu ve 6 mürettebat farklı bir uçağa aktarılarak Kıbrıs Ercan Havalimanı’na gönderilmiştir."

"Türkiye'de çok nadir gördüğümüz bir hava muhalefeti yaşandı"



Yazılı açıklamada pilotun olayla ilgili açıklamalarına da yer verilerek şu ifadeler kullanıldı.



"Kaptan pilotumuz Oleksandr Akopov konuyla ilgili olarak, ’Dün akşam Türkiye’de çok nadir gördüğümüz bir hava muhalefeti yaşandı. 1 saat içinde 10 derece düşen hava sıcaklığına bağlı olarak süper hücreli fırtınadan kaynaklı dikey akımlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle çok yoğun dolu yağışı oluştu. Bu sırada inişe geçen ve kalkış yapan tüm uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. 4000 feet’de seyrederken bizim de uçağımızın burun kısmı ve kokpit camları hasarlandı. Bu sebeple iniş yapma kararı aldık. İniş esnasında yan camdan pisti görmek için uçağı yan yatırdık. Bilinçli yapılan bu hareket sonrası iyi bir koordinasyonla piste güvenli iniş yaptık’ şeklinde bilgi vermiştir. Olay sırasında uçağımızın kontrolü Sovyetler Birliği döneminde havacılık sektörünün merkezi olan Ukrayna’da eğitim gören son derece deneyimli bir uçuş ekibindeydi. Uçakta bulunan kaptan pilotumuz 13 bin 908 saatlik uçuş deneyimi ve defalarca simülasyonlardan geçerek bu tür aksiliklere hazırlıklı olması sayesinde sorunsuz bir şekilde bu hava muhalefetinin atlatılmasını sağlamıştır. "