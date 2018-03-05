 (havadan görüntülerle) UÇURUMUN KENARINDAKİ OKUL BİNASINDA EĞİTİM DURDURULDU (1)

* İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada,

\" (Şişli Endüstri Meslek Lisesi) Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir\"



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İhsan YALÇIN - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Hafta sonu yağışla birlikte okulun hemen yanındaki kazı alanında toprak kayması meydana geldi.

İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir\" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Bazı basın yayın organlarında yeni yapılan inşaat dolayısıyla İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin riskli duruma gelen binalarında eğitim öğretime devam edildiği yönünde yayınlar yapılmaktadır. Arsa sahibi Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile varılan mutabakat doğrultusunda yeni okul yapılana kadar, öğrencilerimiz aynı arsanın bir başka bölümünde yapılan alt katı atölye, üst katı dersliklerden oluşan 2 katlı 50 derslikli prefabrik binalarda eğitim alacaktır\"

\"DİĞER MEVCUT ATÖLYELERE TAŞINMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR\"

\"Geçici Prefabrik okul binalarının teslim alma ve kabul süreci devam etmektedir. Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın 5 Mart 2018 günü saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile yapılan protokol kapsamında kamunun herhangi bir zararı sözkonusu olmayıp, riskli duruma gelmiş eski okul binaları yıkılarak aynı kampüs içinde yeni okul binaları yüklenici tarafından bilabedel yapılacaktır\"

Görüntü Dökümü:

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-Okulun bugün çekilen havadan görüntüleri

-Öğrencilerin çıkışı

-Öğrencilerle röp.

-Okulun yanında meydana gelen kayma ile ilgili velilerin çektiği görüntüler