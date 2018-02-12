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 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  MAÇKA PARKI'NDA AĞAÇLARIN SÖKÜLMESİNE BAŞLANDI

Haber-Kamera: Ersan SAN -  İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce büyük  bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı’nda ağaç sökme işlemleri başladı

12 Şubat 2018 18:15

Haber-Kamera: Ersan SAN -  İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce büyük  bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı’nda ağaç sökme işlemleri başladı. Parktaki çalışmalar bugün havadan da görüntülendi. Proje kapsamında çalışma alanı içerisinde toplam 199 ağaçtan 85\'i Sarıyer’deki Mehmet Akif Ersoy Parkı’na, park dışında kalan 114 ağacın da farklı bölgelere nakledileceği belirtilmişti.

Görüntü Dökümü:
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-Parktaki çalışmaların havadan görüntüleri
-Ağaçların taşınması
-Çalışmalardan görüntüler

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