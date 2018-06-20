T24 LogoT24 Logo
Gündem

HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE DEV GEMİNİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ALTINDAN GEÇİŞİ 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA  Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğ

20 Haziran 2018 11:57

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA 
Rusya\'dan Türkiye\'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi \"Pioneering Spirit\" İstanbul Boğazı\'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara\'dan İstanbul Boğazı\'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Dev geminin 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.


Görüntü dökümü:
--------------
-Gemi geçişinden görüntü
-Boğaz köprüsü altından geçişi(ek)
-Genel ve detaylar 

İ
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hasan YILDIRIM Hakan KAYADHA  Rusya TürkiyeTürk AkımıSpirit"BoğazıGemiMarmaraDevKıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüTemmuzGörüntü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24