(havadan görüntülerle)- ÇAMLICA CAMİİ İNŞAATINDA KULLANILAN SON KULE VİNÇ DE SÖKÜLDÜ

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013\'de temelleri atılan Çamlıca Cami inşaatının yüzde 95\'i tamamlandı. Dünyanın en büyük \'alem\'i ile 220 metre boyuyla bir camiye takılan en uzun \"Fetih Suresi\"ne sahip caminin inşaatında kullanılan son kule vinç de söküldü. Caminin 2018 yılının Ramazan ayında ibadete açılacağı öğrenildi.

55 AYDIR İNŞAAT DEVAM EDİYOR

Yapımına başlandığından bu yana yaklaşık 55 aydır inşaatı devam edilen Çamlıca Cami inşaatında bir etap daha sona erdi. Caminin 4\'ü 107.1 metre, 2\'si 90\'ar metre olan 6 minaresinin yapımında ve inşaat sahasında kullanılan 7 Kule vinçten sonuncusu da söküldü. Minarelerin ve kaba inşaatın tamamlanmasından bu yana kullanılmayan yaklaşık 150 metre uzunluğundaki son kule vinçin sökümü yaklaşık 2 gün sürdü. Son vinçin sökülmesiyle şantiye görünümünden kurtulan camii İstanbul\'un silüetindeki yerini almış oldu.

BİN KİŞİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri yaptırma ve yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, camii inşaatında şu anda bin kişilik bir ekibin aralıksız çalıştığını ve inşaatın yüzde 95\'lik kısmının tamamlandığını söyleyerken \"Bütün planlarımızı önümüzdeki Ramazan ayı içinde camiiyi ibadete açmak için yaptık. Caminin içinde ve atölyelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son vincin sökülmesiyle İstanbul\'un simgelerinden biri olacağına inandığımız caminin silüeti ortaya çıkmış oldu.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Camiden görüntü

-Vincin görüntüsü

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Camiden görüntü

-Vinçten görüntü

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