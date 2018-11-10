(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) CADDEBOSTAN'DA İNSAN ZİNCİRİ 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yıl dönümü nedeniyle Kadıköy ve Maltepe\'de insan zinciri oluşturuldu. Çok sayıda kişinin katıldığı zincir havadan görüntülendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yılı dolayısıyla Kadıköy ve Maltepe sahillerinde \"Ata\'ya Saygı Zinciri\" oluşturuldu. Fenerbahçe Orduevi\'nden Bostancı\'ya, oradan da Maltepe Sahili\'ne kadar uzanan insan zinciri 10 kilometreyi buldu. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Sahil yolunda oluşturulan insan zinciri

-Genel ve detaylar

10.11.2018 - 10.01-Haber Kodu : 181110035

10.11.2018 -10.39- Haber Kodu : 181110053

10.11.2018 - 10.53-Haber Kodu : 181110059

