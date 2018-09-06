T24 LogoT24 Logo
Gündem

(havadan görüntülerle) BEYLİKDÜZÜ'NDE FABRİKA YANGINI- 4

  Haber: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan bir fabrikanın depo kısmı alev alev yandı

06 Eylül 2018 11:44

 

Haber: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan bir fabrikanın depo kısmı alev alev yandı.
Yangın 07.30 sıralarında etiket üretimi yapan fabrikanın bodrum katındaki depo kısmında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Çatalca, Hadımköy, Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Kocasinan ve Kıraç\'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çalışanlar ve çevredeki fabrikaların çalışanları dışarı çıktı. Kimyasal maddelerin de alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kortrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Yükselen dumanlar
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Yangından görüntü
-Dumanlar
-İtfaiyenin müdahalesi
-Çalışanların görüntüsü
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZErsan SANİSTANBUL DHA Beylikdüzü Mermerciler SanayiYangınBeylikdüzüHadımköy Avcılar Esenyurt Bakırköy KocasinanKıraçKimyasalSoğutmaDökümü HAVADAN GÖRÜNTÜ YükselenGÖRÜNTÜ Yangından
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24