(Havadan görüntülerle) AYAZAĞA'DA SU BASKINI NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA-Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Sarıyer Ayazağa\'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı. Bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul\'da gün boyu etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi\'ni su bastı. Yol göle dönerken, cadde araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

(geçilen görüntü)

-Bu altındaki yoldan görüntüler

-Araçların geri dönmesi

-Detaylar