(havadan görüntülerle) 2014'TE AÇILACAKTI ANCAK...

- ÇAYIRBAŞI DEVLET HASTANESİ TBMM’YE TAŞINDI

* 2012\'nin Şubat ayında temeli atılırken 2014 yılında hizmete gireceği açıklanan Çayırbaşı Devlet Hastanesi belirtilen süre içinde açılmadı. Hastanenin açılışı bu ay yine ertelendi.

* CHP Milletvekili Didem Engin durumu meclise taşıdı.

* Engin\'in soru önergesine yanıt TOKİ\'den geldi. TOKİ belirlenen yeni açılış tarihini de açıkladı

Haber: İhsan YALÇIN - Ali AKSOYER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Sarıyer\'de 2012\'nin Şubat ayında temeli atılırken 2014 yılında hizmete gireceği açıklanan Çayırbaşı Devlet Hastanesi\'ndeki çalışmalar sürüyor.Hastanenin hala hizmete girmemesi üzerine CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan tarafından cevaplandırılması istemiyle yazılı bir soru önergesi sundu. Engin, Sarıyer\'de bulunan İstinye Devlet Hastanesi ve İsmail Akgün Devlet Hastanesi\'nin poliklinik hizmetleri ve yatak kapasiteleriyle 344 bin nüfuslu Sarıyer için yetersiz kaldığını öne sürdü.

\"30 MART\'TA GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİNİN BAŞLATILABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR\"

Didem Engin\'in soru önergesine TOKİ\'den yanıt geldi.

TOKİ yanıtında şu bilgilere yer verdi: \"İdaremiz tarafından 8 Aralık 2011\'de 83 milyon 233 bin lira bedelle ihale edilen Sarıyer\'deki 350 yataklı devlet hastanesi inşaatı işinin 6 Şubat 2012\'de sözleşmesi imzalanmış ve 21 Şubat 2012\'de yer teslimi yapılarak iş sonu 16 Kasım 2014 olarak belirlenmiştir. Bahse konu iş için 9 Aralık 2017\'de Başkanlık oluru ile 263 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihi 5 Ocak 2018 tarihi olarak belirlenmiş; ancak yüklenici firmadan kaynaklanmayan doğalgaz bağlantısı (İGDAŞ) dan dolayı süre uzatımı hakkı bulunduğu ve verilecek yeni süre ile birlikte 30 Mart 2018 tarihinden sonra geçici kabul işlemlerinin başlatılabileceği düşünülmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan ötürü geçici kabul işlemlerinin bitimine müteakip hastanenin ilgili kuruma devredilebileceğinin planlandığı hususunda; bilginize rica ederim\"

Sağlık Bakanlığı ise sağlık yatırımlarının yer aldığı internet sitesinde hastanenin yüzde 93\'nün tamamlandığını belirtiyor.

SARIYERLİLER AÇILIŞI BEKLİYOR

Hastanedeki son duruma havadan görüntülendi. Görüntülere göre, hastanenin blokları tamamlanmış durumda; ama bahçesinde ve çevresindeki çalışmalar ise devam ediyor. Çayırbaşı ve Kozdere Mahallesi sakinleri de temeli 6 yıl önce atılan devlet hastanesinin biran önce açılıp hizmete sunulmasını beklediklerini söylüyor.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

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-Hastane inşaatı

-Çalışan iş makineleri

-Bölgeden görüntüler

(AKTÜEL)

-Hastane inşaatı

-Hastane bahçesindeki çalışmalar

-Çalışanlardan görüntü

-Sırasıyla röpler.

-Genel ve detaylar