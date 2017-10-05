(Havadan Görüntülerle) 1- Boat Show'un ilk gününde 15 milyon Euro'luk tekne satıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) BOAT Show Eurasia Tuzla\'da bulunan Viaport marinada başladı. Bu yıl fuarda toplam değeri 430 milyon lirayı bulan 255 tekne sergileniyor. Fuarın ilk gününde 15 milyon Euro değerinde tekne satılırken, bu yıl yerli katılımcıların yanında Rusya, Norveç, İngiltere, Katar, İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden 7 bin işadamının da fuarda tekne denemek için rezarvazyon yaptırdığı öğrenildi. 255 LÜKS TEKNE SERGİLENİYOR Tuzla\'da bulunan Viaport Marina\'da 4-9 Eylül tarihlerinde arasında düzenlenen fuarda 255 tekne sergileniyor. Teknelerin toplam değerinin 430 milyon lirayı bulduğu belirtilirken fuarın en pahalı teknesi ise 14 milyon Euro\'luk fiyatıyla 44 metre uzunluğunda Cyclone oldu. Bunun yanında 5 metre boyunda teknelerin üzerinde ise 6 bin lira fiyat etiketi var . 7 BİN YABANCI İŞADAMI GELECEK Yaklaşık 50 bin ziyaretçinin gezmesi beklenen boat show\'da bu yıl 7 bin yabancı işadamının da rezarvazyon yaptırdığı öğrenildi. Rusya, Norveç, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, İran, Lübnan, Birleşik Arap Emirliklerinin aralarında bulunduğu ülkelerden gelecek işadamlarının satın alacakları tekneleri denizde deneyecekleri belirtildi. BİR GÜNDE 15 MİLYON EUROLUK TEKNE SATILDI Lüks yat ve Katamaran sınıfında satılan bu tekneleri alan kişilerin yabancı işadamları olduğu belirtildi. Boat Show Eurasia\'da bu yıl yeni yapılan 25 tekne modelinin lansmanı yapılacağı, ayrıca eğitici ve eğlendirici etkinlerle yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor.