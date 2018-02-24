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(havadan görüntülerle) - GALATAPORT PROJESİNDE SON DURUM

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA Kamuoyunda Galataport adıyla binilen Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesi tüm hızıyla sürüyor

24 Şubat 2018 17:26

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA
Kamuoyunda Galataport adıyla binilen Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesi tüm hızıyla sürüyor.  Yıkılması tepkilere neden olan tarihi yolcu salonunun olduğu bölümde çalışmaların hızlandığı görülürken, proje içinde yer alan İstanbul Modern binasının önümüzdeki günlerde Beyoğlu\'na taşınmasının ardından 4 nolu antreponun da yıkılacağı öğrenildi.
Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı 
sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha önce yenileme ve güçlendirme yapılması planlanan Tarihi Karaköy Ana Yolcu salonu da yıkılan binalar arasına katılmıştı. 2002 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından “Korunması gereken kültür varlığı\" olarak tescil edilen tarihi binanın yıkılması bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu. İnşaatı yapan firma tarafından aslına uygun bir şekilde yeniden yapılacağı açıklanan binadan geriye yol tarafında bulunan küçük bir kısım ayakta kalmıştı.

İSTANBUL MODERN\'İN BİNASI DA YIKILACAK
Proje alanında çalışmalar hızla sürerken alan içinde yer alan İstanbul Modern\'in de yeni adresi belli oldu. 4 numaralı antrepoda faaliyetlerini sürdüren İstanbul Modern’in 18 Mart tarihinde Beyoğlu, Meşrutiyet caddesindeki eski Union Française binasına taşınacağı öğrenildi. Müzenin taşınmasının ardından İstanbul Modern binasının bulunduğu antreponun da yıkılacağı ve yerine yenisinin yapılacağı belirtildi. 

DEV YOLCU GEMİLERİNİ AĞIRLAMASI PLANLANIYOR
Çalışmaların tamamlanmasını ardından yeni inşaa edilecek kruvaziyer gemilere yönelik terminal eskisinin iki katından daha büyük olacak. Terminal yer altına alınacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı\'nın İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olması planlanıyor.

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