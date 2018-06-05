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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - BASIN EKSPRES YOLU'NDA BAKIR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI 

  * Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA TEM bağlantı yolunda bakır yüklü TIR devrildi

05 Haziran 2018 15:04

 

* Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
TEM bağlantı yolunda bakır yüklü TIR devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın\'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41RR 480 plakalı bakır yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. TIR\'dan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntü

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-TIR\'dan görüntü
-Yola dökülen mazot
-Polisi önlemi 
-Trafikten görüntü

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Devrilen TIR
-Yoldan görüntü
-Detaylar 

05.06.2018 -11.33  Haber Kodu : 180605054
05.06.2018 - 11.21 Haber Kodu : 180605050
05.06.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180605054
05.06.2018 - 11.56 Haber Kodu : 180605058 (HAVADAN)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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