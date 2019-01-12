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(Havadan görüntüler) HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTINDA KAZA: 3 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi

12 Ocak 2019 13:25

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Florya\'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya\'da çarpıştı. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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(HAVADAN GÖRÜNTÜ)
-Olay yerinin havadan görüntüsü
(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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