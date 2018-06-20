T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Havadan Görüntü) Dev geminin FSM Köprüsü altından geçişi -2

Haber-Kamera: ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA  Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spir

20 Haziran 2018 15:48

Haber-Kamera: ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA 



Rusya\'dan Türkiye\'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi \"Pioneering Spirit\" İstanbul Boğazı\'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara\'dan İstanbul Boğazı\'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Dev gemi saat 11.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti


 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraAKSOYER Hasan YILDIRIM Hakan KAYADHA  Rusya TürkiyeTürk AkımıSpirit"BoğazıGemiMarmaraDevKıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüFatih Sultan Mehmet Köprüsü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24