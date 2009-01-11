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Dünya

Havadan gelen suya gitti!

Suudi petrol tankerini kurtarmak için paraşütle atılan fidyeyi alan korsanların teknesi alabora oldu. 5’i öldü, biri kayboldu.

11 Ocak 2009 02:00

Suudi petrol tankerini kurtarmak için fidye paraşütle atıldı. Ancak parayı alan korsanların teknesi alabora olunca 5’i öldü, biri kayboldu. İki korsan ise kurtuldu.

Somalili korsanlar tarafından geçen kasım ayında kaçırılan Suudi petrol tankerini kurtarmak için, 3 milyon dolarlık fidye paraşütle atıldı. Fidyenin atılma anı, bölgedeki Amerikan gemileri tarafından görüntülendi.

100 milyon dolar değerinde ham petrol taşıyan “Sirius Star” adlı tankeri 15 Kasım’da kaçıran korsanlar, 25 milyon dolar fidye talep etmişti. Geminin sahibi olan Vela International şirketi ile korsanlar arasında yapılan pazarlıklarda, 3 milyon dolar ödenmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Parayı taşıyan bir uçak, geminin üzerinden geçerek fidyeyi paraşütle aşağı bıraktı. Korsanlar da fidyeyi aldıktan sonra tankeri terk etti.

Tekneleri alabora oldu

Ancak fidyeyi aldıktan sonra teknelerine binerek tankerden uzaklaşmaya başlayan korsanlar arasında paranın nasıl paylaşılacağı konusunda kavga çıktığı belirtildi. Korsanlarla temas halindeki Farah Osman isimli bir Somalili, korsanların kavgaya tutuştuğu sırada rüzgârın da etkisiyle bir dalganın tekneyi alabora ettiğini ve 5 korsanın boğularak öldüğünü, birinin de kaybolduğunu anlattı. Korsanlardan ikisinin ise yüzerek kurtulmayı başardıkları belirtildi. Görgü tanıkları, tekneleri batan 8 korsanın payı olan 300 bin doların “suyun dibini boyladığını” söyledi. Kalan parayı onlarca korsanın paylaştığı belirtildi.

Bir gemi daha bırakıldı

Almanya’dan İran’a buğday götürürken korsanlarca, 53 gün önce kaçırılan geminin serbest bırakıldığı bildirildi. İran Gemicilik Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, “Delight” adlı gemi, 25 kişilik mürettebatı ve 36 bin ton buğday yüküyle birlikte önceki gece serbest bırakıldı. Fidye ödenip ödenmediği açıklanmadı.

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