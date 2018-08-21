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/havadan fotoğraflar / Başakşehir'de boş arsa kaçak kesim yapanlarla doldu

Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) - İSTANBUL'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor

21 Ağustos 2018 15:11

Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) - İSTANBUL\'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor. Başakşehir\'de bazı vatandaşların iş yerleri önünde kesim yaptığı görülürken, boş bir alanda da hem satış  hem de kesim yapıldı.  Başakşehir Şahintepe\'de  boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı. Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti.  Kesim yapılan alan havadan da fotoğraflandı.  Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlarında iş yerleri önünde kesim yaptığı görüldü. 

(FOTOĞRAF)

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