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(havadan çekilen görüntülerle) TÜRK YILDIZLARI BOĞAZ'DA 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA- Ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM -Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA Türk Yıldızları, TEKNOFEST için İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş yaptı

19 Eylül 2018 18:28

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA- Ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM -Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA
Türk Yıldızları, TEKNOFEST için İstanbul Boğazı\'nda alçak uçuş yaptı. Türk Yıldızları\'nın  geçişi Boğaz çevresinde ilgiyle izlendi.
Türkiye Teknoloji Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öncülüğünde yarın düzenlenecek TEKNOFEST öncesi Türk Yıldızları Boğaz üzerinde alçak uçuş yaptı
8 Türk Yıldızı uçağı Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden Boğaz\'a giriş yaptı. Uçaklar boğaz güzergahında Adalar\'a gitti. Adalar\'dan geri dönen uçaklar, yine Boğaz güzergahından geçti. Geçiş yaklaşık 7 dakika sürdü. Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Görüntü Dökümü:
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- Uçakların geçişinin havadan görüntüsü (DRONE GÖRÜNTÜSÜ)
- Uçakların geçişi
- Boğaz\'da çekim yapanlan
- Detaylar
- Detaylar
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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