T24 LogoT24 Logo
Dünya

Havadan bırakılan yardım hedefine ulaştı BİNGAZİ (A.A) 

19 Eylül 2011 02:28

-Havadan bırakılan yardım hedefine ulaştı BİNGAZİ (A.A) - 18.09.2011 - Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yabancı bir ülkede ilk kez yapılan ''Atımla'' bırakılan gıda malzemeleri hedefine ulaştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki kargo uçağıyla Sirte'nin Güneyi ve Libya-Nijer sınırı yakınlarına atılan gıda malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığı bildirildi. Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu görevlileri, Ulusal Geçiş Konseyi yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde, belirlenen noktalara atılan yardımların bölgedeki UGK görevlilerince güvenli bir şekilde teslim alındığının kendilerine iletildiğini söyledi. Gıda malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı Başkonsolosluğa iletilirken UGK yetkilileri, insani yardım dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti. Kızılay tarafından hazırlanan gıda malzemelerinin uçaklarla ihtiyaç duyulan bölgelere bırakılmasına devam edileceği öğrenildi. Öte yandan, Sirte'nin güneyine yardım bırakan ''C-160'' tipi uçağa uçaksavarlarla kimlerin ateş ettiğinin henüz belirlenemediği kaydedildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24