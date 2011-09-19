-Havadan bırakılan yardım hedefine ulaştı BİNGAZİ (A.A) - 18.09.2011 - Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yabancı bir ülkede ilk kez yapılan ''Atımla'' bırakılan gıda malzemeleri hedefine ulaştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki kargo uçağıyla Sirte'nin Güneyi ve Libya-Nijer sınırı yakınlarına atılan gıda malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığı bildirildi. Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu görevlileri, Ulusal Geçiş Konseyi yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde, belirlenen noktalara atılan yardımların bölgedeki UGK görevlilerince güvenli bir şekilde teslim alındığının kendilerine iletildiğini söyledi. Gıda malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı Başkonsolosluğa iletilirken UGK yetkilileri, insani yardım dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti. Kızılay tarafından hazırlanan gıda malzemelerinin uçaklarla ihtiyaç duyulan bölgelere bırakılmasına devam edileceği öğrenildi. Öte yandan, Sirte'nin güneyine yardım bırakan ''C-160'' tipi uçağa uçaksavarlarla kimlerin ateş ettiğinin henüz belirlenemediği kaydedildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.