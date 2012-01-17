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Havadan arama çalışmaları tekrar başladı FOÇA (A.A) 

17 Ocak 2012 11:27

-Havadan arama çalışmaları tekrar başladı FOÇA (A.A) - 16.01.2012 - İzmir'in Foça ilçesi açıklarında eğitim uçuşu yaparken kaybolan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait T-37C uçağının bulunması için havadan yapılan arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. Alınan bilgiye göre, denizden yapılan arama kurtarma çalışmaları gece de devam ederken havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan arama çalışmaları tekrar başladı. Arama çalışmalarına Türk Hava Kuvvetlerine ait CASA tipi bir uçak, 2 helikopter, bir hücumbot, bir mayın tarama gemisi, 2 sahil güvenlik botu ve 2. Ana Jet Üssü'nden 8 arama kurtarma personelinin bulunduğu 2 zodyak botla devam ediliyor. Dün, Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağı kaybolmuş görgü tanıklarının Foça ilçesinin kuzeyinde, Aslanburnu mevkisi yakınlarında eğitim uçağı düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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