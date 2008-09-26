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Dünya

Havada yıldırım paniği

Zürih-Selanik seferini yapan Swissair uçağına havada yıldırım çarptı. 312 yolcu taşıyan uçakta kimse yaralanmadı

26 Eylül 2008 03:00

Zürih-Selanik seferini yapan İsviçre havayollarına (Swissair) ait bir yolcu uçağına havada yıldırım çarptı. 

321 yolcu taşıyan Airbus 321 tipi uçağa yıldırım çarpması sonucu motorlardan birine bir süre elektrik gitmediği, bunun üzerine uçağın Atina havaalanına inmek zorunda kaldığı bildirildi.

Kimse yaralanmadı

Swissair Atina temsilcisi Ioannis Zografakis, saat 02.00 sularında meydana gelen olayla ilgili açıklamasında, "15 saniye kadar uçağın bir motoruna giden elektriğin kesildiğini", bunun üzerine pilotun uçağın kontrolden geçirilebilmesi için Atina havaalanına inmek için izin istediğini söyledi.

Zografakis, olayda kimsenin yaralanmadığını, uçağın kontrollerden sonra 09.40'da Atina'dan Selanik'e hareket ettiğini kaydetti. Uçağın acil iniş değil normal iniş yaptığı belirtildi.

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