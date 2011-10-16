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Dünya

Havada sekse soruşturma!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın ve erkeğin yerden binlerce metre yükseklikte paraşütle atlarken...

16 Ekim 2011 03:00

T24 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın ve erkeğin yerden binlerce metre yükseklikte paraşütle atlarken cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin internete konulması üzerine, Amerikan Havacılık Dairesi (FAA) soruşturma başlattı. 

Havada sekse soruşturma

Profesyonel olarak paraşüt öğretmenliği yapan, aynı zamanda da porno filmlerde rol alan Alex Torres, kadın meslektaşıyla birlikte yerden binlerce metre yükseklikte porno film çevirdi. Tamamen çıplak olan çift bir süre sonra filmi uçağın dışına da taşıdı. Uçaktan paraşütle aşağı birlikte atlayan ikili, cinsel ilişkiye gökyüzünde devam ederken, internete konulan görüntüler binlerce kişi tarafından canlı olarak izlendi. Ünlü radyocu Howard Stern’in eylemi programına taşıması üzerine harekete geçen yetkililer, söz konusu hareketin pilotun dikkatini dağıtacak bir eylem olduğunu ve uçuş güvenliğini tehlikeye attığını belirterek soruşturma başlattı.



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