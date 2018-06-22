Sözcü yazarı Necati Doğru, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Halk, kararsızlığını dağıttı; bu güçleri geri almaya karar verdi. Havada müjdeli bir haberin ağırlığı var" dedi.

Doğru, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı dönemine de atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Belediye başkanıydın. Seni başbakan yaptık. Daha fazlasını istedin. Cumhurbaşkanı yaptık. Daha fazlasını; hem Cumhurbaşkanı ve hem Başbakan, hem Genelkurmay Başkanı, hem Merkez Bankası Başkanı. Hem Meclis Başkanı, hem Yargıtay ve Danıştay Başkanı, hem büyükşehir belediyelerinin başkanı olmak istiyorsun. 16 yıldır zaten olmuştun. Bütün güçler sendeydi. Elini kimse tutmadı."