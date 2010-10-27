-HAVADA KARADA BİLET KALMAYACAK HATAY-ADANA (A.A) - 27.10.2010 - Yaklaşan kurban bayramı tatili nedeniyle şehirlerarası otobüslerde biletlerin büyük bir bölümü satılırken, havayolu şirketlerinin de koltuk kapasitelerini artırdıkları bildirildi. Yoğun talep nedeniyle bazı otobüs firmaları ile havayolu şirketleri ek seferler koydu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Rüştü Terzi yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehirlerarası otobüs firmalarının bilet satışlarında yoğunluk yaşandığını söyledi. Terzi, tatile çıkacak vatandaşların 13 Kasım Cumartesi ile dönüş tarihi olan 21 Kasım Pazar tarihli bilet bulmanın telaşı içerisine girdiklerini belirtti. Şehirler arası düzenli yolcu taşımacılığı yapan yaklaşık 9 bin 408 aracın bulunduğunu vurgulayan Terzi, bayramda vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için turizm taşımacılığında kullanılan araçların da ihtiyaca göre kullanılabilmesiyle ilgili gerekli izinleri aldıklarını kaydetti. Yılda ortalama 180 milyon yolcu taşıdıklarını vurgulayan Terzi, şöyle devam etti: ''Dünyanın en genç taşımacılık filosuna sahibiz ve bu konuda rakibimiz yok. Araçlarımız, 5 yaş ortalaması ile çalışıyor. Sektörde tedarikçilerle birlikte 240 bin kişi istihdam ediliyor. Bu kadar büyük sektörde vatandaşlarımıza en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin bilet bulmada sıkıntı yaşamaması için çaba gösteriyoruz. Bunun için mevcut araçlarımıza ek olarak turizm taşımacılığında kullandığımız otobüsleri de talebe göre bayram süresince kullanacağız. Bayramda günde ortalama 600-700 bin yolcu taşımayı ve 15 bin sefer yapmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşamamak için gidiş dönüş biletlerini aynı anda alsın. Biletlerin şu ana kadar yüzde 80'i satıldı. Bu konuda vatandaşlarımız aceleci davransın.'' -KORSAN TAŞIMACILIĞA DİKKAT- Bayram süresince vatandaşların korsan taşımacılık yapanlara karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında da bulunan Terzi, bu konunun sektörün en önemli problemi olduğunu söyledi. Türkiye'de korsan taşımacılığın çok fazla olduğunun vurgulayan Terzi, ''Türk Hava Yolları yılda ortalama 28 milyon kişi taşıyor. Korsan taşımayla ülkemizde yılda 30 milyon kişi seyahat ediyor. Bu sektörümüzün en önemli kanayan yarası. Bu konuda vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Özellikle bayram biletlerini vatandaşlarımız yetkili firmalardan ya da otogarlardan almaya özen göstersinler'' diye konuştu. -HAVAYOLU DA HAREKETLİ- Onur Air Genel Müdürü Şahabettin Bolukçu da şu ana kadar biletlerin yüzde 70'inin satıldığın söyledi. Talep olan şehirlere filolarındaki daha büyük uçaklarla sefer yapacaklarını belirten Bolukçu, ''Satışlar devam ediyor, oldukça yoğun talep var ve bayrama 7 gün kala koltukların yüzde 95'inin dolmasını bekliyoruz'' dedi. Bolukçu, en fazla talep gören iç hat noktalarının Antalya, İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Adana ve Samsun olduğunu, yurtdışında ise İtalya, İspanya, Dubai ve Fransa'ya yoğun charter uçuşlarının bulunduğunu bildirdi. Bolukçu, Atatürk Havalimanı'ndan ilave sefer için slot almalarında sorun olduğu için talep olan noktalara daha büyük uçakları tahsis ettiklerini ifade etti. Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk de yurt içinde 18, yurtdışında ise 25 noktaya sefer düzenlediklerini vurguladı. Bayram öncesinde yurt içi hatlarında güney kıyılardaki Antalya, Bodrum, Dalaman gibi destinasyonlara talebin çok yüksek olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu: ''Yurt dışında ise başta Lefkoşa olmak üzere, bu sene yeni başlayan Roma, Milano, Paris, Marsilya, St Etienne/Lyon ve Beyrut yoğun ilgi görüyor. Tüm hatlarımızdaki uçuşlarımıza ilgi büyük. Misafirlerimizin bayramda da kolaylıkla seyahat etmesini amaçlamaktayız. Bu nedenle bir çok destinasyonumuz için ek sefer koyduk. Kıbrıs'a 37, güney illerimiz başta olmak üzere yurt içi uçuş noktalarımıza ise 40'ın üzerinde ek sefer düzenliyoruz.'' Atlasjet Havayolları Basın ve Halkla İlişkiler Başkanı Dicle Yürür ise yoğun talebi karşılamak üzere tarifeli seferlerin haricinde ek seferler düzenlediklerini belirterek, tatil süresince karşılıklı 98 ek sefer düzenleyeceklerini söyledi. İç hat seferlerinde bayram tatili süresince yoğun ilgi gören uçuş noktalarının Antalya-Bodrum-KKTC olduğunu ve buralara ek seferler düzenleyeceklerini anlatan Yürür, ''Dış hatlarda ise İtalya'da Bologna, Venedik, Roma, İspanya'da Barcelona ve Madrid, Hırvatistan'da Dubrovnik, Mısır'da Sharm-el-Sheikh ve İskenderiye, Kosova'da Priştine şehirlerine charter olarak ilave seferler koyduk'' dedi.