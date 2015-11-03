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Dünya
Deutsche Welle

Havada ABD-Rus iletişimi

ABD ve Rus savaş uçakları Suriye hava sahasında yakın mesafeden iletişim talimi yaptı. ABD, Rusya’nın ‘ortak askeri tatbikat’ açıklamasını ‘test’ olarak nitelendirdi.

03 Kasım 2015 23:55


Koalisyon savaş uçaklarının hava operasyonları düzenlediği Suriye'de Rusların da 30 Eylül'de uçuşlara başlamasının ardından trafik karıştı.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye hava sahasında ABD ve Rus savaş uçakları arasındaki iletişimin bir ‘askeri tatbikat' değil, ‘test' olduğu açıklaması yaptı. Pentagon'un açıklamasında geçen ay üzerinde anlaşmaya varılan güvenlik protokolünün test edildiği ve testin 3 dakika sürdüğü belirtildi.

İsrail ile bilgi alışverişi

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Suriye hava sahasında Rus ve Amerikan savaş uçaklarının ortak askeri tatbikat yaptığı bilgisini vermişti. Rus General Andrey Kartapolov, Rus ve koalisyon savaş uçaklarının özel bir bölgede asgari üç millik yakın temasta bulunduğunu, personelin İngilizce ve Rusça iletişim pratiği yaptığını kaydetmişti.

Kartapolov ayrıca Rusya ile Suriye'nin güneybatı komşusu İsrail'in Suriye hava sahasındaki durumla ilgili birbirine sürekli bilgi aktardığını belirtmişti.

Suriye hava sahasında aktif olan ABD ve Rusya, hava operasyonları sırasında kaza tehlikesini bertaraf etmek için geçen ay bir güvenlik protokolü üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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