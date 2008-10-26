Havada 7 saatlik uçak kaçırma tatbikatı!

Türk Hava Yolları (THY), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılacak koordinasyonla, yurt dışından gelecek uzman ekiplerle birlikte 7 saat sürecek gerçek uçak kaçırma tatbikatı yapılmasına karar verdi.



Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan tatbikatta, tarifeli bir uçuş sırasında tüm kaçırma prosedürleri uygulanacak. Bu uçuşa THY personeli de katılacak. Uçuş sırasında kuleye gerçek kaçırılma sinyali verildikten sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar kaldırılarak kaçırma sonrası yapılacaklar uygulanacak. Uçağın kabininde ise, yurt dışından gelen uzmanlar pilot ve kabin memurlarına kaçırılma konusunda uygulanacak eğitimleri bire bir yaşatarak yapılacakları gösterecek.



THY uçaklarına kelepçe



THY yönetimi son olarak Antalya- St. Petersburg seferi sırasında aşırı alkollü bir yolcunun içki servisinin kesilmesi üzerine uçağı kaçırma girişiminde bulunması ve etkisiz hale getirilmesi üzerine `kelepçe bulundurma' kararı aldı.

Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen kararla THY uçaklarında kelepçe bulunacak. Pilot ve kabin memurlarına kelepçe kullanımı konusunda eğitim verilmesine başlandı.

Kelepçe ile olay çıkarak yolcunun etkisiz hale getirilmesi ve ilinecek alanda güvenlik görevlilerine teslim edilmesi planlandı.

Son yıllarda sık uçak kaçırma eylemleri ile karşılaşan THY yapılacak eğitimle pilot ve kabin memurlarının eğitim düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.

