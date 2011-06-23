-HAVACILIK TARİHİNDE EN BÜYÜK SİPARİŞ PARİS (A.A) - 23.06.2011 - Avrupalı havacılık firması Airbus Paris Havacılık Fuarı'na damgasını vurmaya devam ediyor. Malezya havayolları şirketi AirAsia, havacılık tarihinde tek seferde en büyük ticari yolcu uçağı siparişini verdi. Airbus ve AirAsia arasında yapılan anlaşmaya göre, AirAsia, 18,5 milyar dolar tutarında 200 adet ''A320 Neo'' yolcu uçağı siparişi verdi. Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Tom Enders ve AirAsia Üst Yöneticisi (CEO) Tony Fernandes, anlaşmaya imza koydu. Hindistan havayolları şirketi IndiGo da dün 150'si A320 Neo ve 30'u A320 olmak üzere 15,6 milyar dolar tutarında 180 adet yolcu uçağı siparişi vermişti. Airbus, AirAsia ile yapılan anlaşmanın Malezyalı havayolları şirketini tek koridorlu yolcu uçağı için en büyük havayolu müşterisi yaptığını açıkladı. Bu siparişle birlikte, AirAsia 89'u hizmette olmak üzere A320 ailesinden 375 adet sipariş vermiş oldu. AirAsia Üst Yöneticisi (CEO) Tony Fernandes, ''AirAsia, bu tarihi anlaşmayla Asya piyasasının sunduğu muazzam büyüme potansiyelini karşılama yeteneğiyle geleceğini güvence altına aldı'' dedi. -AIRBUS 730 SİPARİŞ ALDI- Airbus, dört gündür süren Paris Havacılık Fuarı'nda 16 müşteriden 72 milyar dolar tutarında 730 adet yolcu uçağı siparişi aldı. Airbus Üst Yöneticisi Enders, pazar günü sona erecek fuarda alacakları siparişin artabileceğine değinerek, ''Fuar henüz sona ermedi'' dedi. Avrupalı havacılık firması Airbus'ın satış müdürü John Leahy da, ''Fuarın sonuna kadar alacağımız siparişin 1000'i bulma olasılığı var'' diye konuştu. ABD'li havacılık firması Boeing ise 61 adedi fuarda olmak üzere yılbaşından bu yana toplam 195 adet sipariş aldı. A320 Neo'ların A320'lere göre yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlaması ve mevcut modellerden yüzde 30 daha ucuz olması, bu yolcu uçaklarını müşterilerin gözünde daha cazip hale getiriyor. A320 Neo'ların yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlaması havayolları şirketlerinin her yıl uçak başına 1 milyon dolar tasarruf etmesini sağlıyor.