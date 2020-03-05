Havacılık sektöründe Koronavirüs krizi; ilk iflas açıklandı

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerden olan havacılıkta, Alman devi Lufthansa 770 uçağının 150'sini yere indirme kararı aldı. 19 Mart'ta ilk çeyrek gelirlerini açıklayacak şirketin hisseleri sert düştü. Yıl başından bu yana kayıp yüzde 27'yi buldu. Havacılık endüstrisindeki ilk iflas haberi ise Britanya'dan geldi. Önceki yıl Avrupa'nın en büyük bağımsız bölgesel hava yolu şirketi olan ve 110 milyon sterlinlik yatırımla geçen yıl Connect Airways tarafından satın alınan Flybe firması iflas etti.

Alman hava yolu devi Lufthansa, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iptal edilen ve azaltılan seferlerden dolayı filosundaki 150 uçağı yere indirdiğini açıkladı. Eurowings, İsviçre Hava Yolları, Avusturya Hava Yolları, Air Dolomiti, Sunexpress gibi şirketleri de bünyesinde barındıran grubun 770 adet aktif uçağı bulunuyor. Lufthansa bu kararıyla kapasitesini beşte bir oranında azaltmış oldu.

Şirketten yapılan açıklamada yere indirilen 150 adet uçaktan 25 tanesinin uzun, kalan 125 tanesinin de kısa - orta mesafeli uçuş görevi yapmakta olduğunu açıkladı.

Pek çok İtalya uçağı uçmayacak

Alman şirket, daha önce yaptığı açıklamada 24 Nisan tarihine kadar Çin uçuşlarını, 30 Nisan tarihine kadar da Tahran uçuşlarını askıya aldığını açıklamıştı. Bu kararla birlikte virüsün Avrupa'da etkili olmaya başladığı İtalya seferlerini yapan pek çok uçak da uçmayacak.

Lufthansa hisseleri karar sonrası düşüşünü sürdürürken sene başından bu yana kayıp yüzde 27'yi aştı. Lufthansa'dan yapılan açıklamada ise alınan kararın şirket gelirlerine olan etkisini tahmin etmek için çok erken olduğu belirtildi. Alman hava yolu devi, 19 Mart tarihinde 1. çeyrek sonuçlarını açıklayacak.

Koronavirüs kaynaklı ilk iflas haberi

Koronavirüs kaynaklı ilk hava yolu şirketi iflası ise Britanya'da Virgin, Stobart ve Cyrus Capital konsorsiyumundan geçen yıl aldığı 110 milyon sterlinlik yatırımla Connect Airways bünyesine geçen ve öncesinde Avrupa'nın en büyük bağımsız bölgesel hava yolu şirketi olan Flybe iflas etti.

Şirketten yapılan açıklamada seyahate olan talebin koronavirüs nedeniyle düştüğüne dikkat çekilirken, filodaki tüm uçakların yere indirildiği açıklandı.

Kreditörlerin korunması amacıyla bağımsız denetim şirketi EY'nin süreci yönetmesi için görevlendirildiğini duyuran Flybe, 15 ülkedeki 56 havalimanında 210 destinasyona uçuyordu.

İflasla birlikte şirkette çalışan 2 bin kişinin de işi tehlikeye girdi.