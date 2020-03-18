Havacılık sektöründe Koronavirüs etkisi sürüyor: Katar Havayolları 200 işçi çıkardı

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Dünyada birçok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını, havacılık sektörünü sert bir biçimde etkilemeye devam ediyor.

Salgın sebebiyle uçuş sayısını düşüren Katar Havayolları, 200 işçisini işten çıkardı. İşten çıkarılan 200 işçinin de Filipinli olduğu belirtildi.

Reuters'a konuşan Filipinler Çalışma Bakanı durumu doğrulayarak, kararın "beklenmedik" olduğunu dile getirdi. Bakan, ataşelerinin durumun arka planını öğrenmek için çalıştığını ifade etti.

Katar Havayolları, Reuters'ın konuyla ilgili sorularını yanıtlamadı.