Havacılık sektörü devletten 20 milyar TL kredinin yeniden yapılandırılmasını istedi

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de havayolu şirketleri zor bir dönem geçirirken, sektör temsilcilerinin 20 milyar TL’lik (2.5 milyar dolar) kredinin ödenmesi konusunda yardım sağlanması için devlet yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.



Bloomberg HT’ye konuşan konu hakkında bilgi sahibi sektör kaynakları, söz konusu kredi paketinin toplam büyüklüğünün 20 milyar TL olacağını belirttiler. BloombergHT’den Burak Karagöz’ün haberine göre kaynaklar, sektör temsilcilerinin belirli bir süre ödemesiz olmak üzere en az 48 ay vadeli ve sabit Türk Lirası faizli bir kredi paketi talebinde bulunduğunu, Ulaştırma Bakanlığı’nın konuya sıcak baktığını, ilgili bakanlarla görüşülüp detaylar için en kısa sürede sektörle bir araya gelineceğini belirttiğini aktardılar.



Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri konuyla ilgili olarak Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu’yla bir görüşme gerçekleştirdi.



Uluslararası haber ajansı Bloomberg ise konuyla ilgili haberinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın havacılık sektörü şirketlerinin bu talebe sıcak baktığını belirtti.