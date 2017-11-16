Havacılık Parkı'nda 'Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor' projesi 

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, eski savaş ve askeri kargo uçaklarının sergilendiği Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı\'nda hazırlanan \'Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor\' projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Projeyle ilkokul öğrencilerine havacılık eğitimi verilirken, çocukların bu alanda bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Havacılık Parkı Müdürü Doç.Dr. Ender Gerede\'nin öncülüğünde hazırlanan projede, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi\'nden eğitmenler görev aldı. Proje kapsamında, Eskişehir\'de 10 ilkokulun 4\'üncü sınıflarında okuyan toplam 450 öğrenciye eğitim verilecek.

Havacılık Parkı\'ndaki uçak hangarında gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğrenciler, basit ev aletlerini ve geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, 13 farklı deney etkinliğiyle uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçağın nasıl uçtuğunu öğrenecek.

\"ÇOCUKLAR, NİNİDEN SONRA UÇAK SESİNİ DUYUYOR

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Doğan, Havacılık Parkı\'nda eğitim gören ilkokul öğrencilerini ziyaret etti. Bir süre öğrencilerin çalışmasını izleyen Gündoğan, projeyle ilgili şunları söyledi:

\"Üniversitemize bağlı Havacılık Parkı, son 2-3 yıldan bu yana sadece eski uçakların sergilendiği sıradan bir mekan olmaktan çıktı. 3 yıldır burada çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı. Bu parkı, bir eğitim parkı haline getirdik. Özellikle havacılık sevgisinin, havacılığa ilişkin temel bilgilerin öğretildiği önemli bir eğitim alanı olarak tahsis ettik. Bu kapsamda da bir takım projeler geliştirdik. Bu içinde bulunduğumuz hangarda gerçekleştirdiğimiz proje de bunlardan bir tanesi. Çocuklarla üniversiteyi buluşturmak amacıyla böyle bir projeye imza attık. Eskişehir, havacılığın önemli bir merkezi. Eskişehir\'de doğan bütün çocuklar aslında havacılığı biliyorlar, seviyorlar. Ninni seslerinden sonra uçak sesleri duyuyorlar. Uçak sesleri ile büyüyorlar; ama biz istiyoruz ki burada geleceğin Vecihi Hürkuş\'larını, uçak mühendislerini, geleceğin pilotlarını yetiştirelim. Onlara bir havacılık sevgisi bilinci aşılayalım. Bizim en önemli amacımız, bu.\"

\'UÇAK, NASIL UÇAR?\'

Havacılık Parkı Müdürü Doç. Dr. Ender Gerede ise deneyerek, öğrenmenin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"Biz, burada çocukları eğlendirerek, düşündürerek, meraklandırarak onlara bilime karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini, havacılığa karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Deneyerek, öğrendikleri için de öğrenmenin kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Proje kapsamında çocuklarımız, uçağa etki eden 4 kuvvetin ne olduğunu bizzat basit ev aletleriyle, geri dönüşüm malzemeleriyle deneyimleyerek öğreniyorlar. Buradan giderken de bir uçak nasıl uçar? temelde motor sistemleri olmak üzere alt sistemleri nasıl çalışır? Bunları öğrenmiş oluyorlar.\"



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