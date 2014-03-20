Havacılık Fuarı'nın partner ülkesi Türkiye



Türkiye, her iki yılda bir düzenlenen ILA'ya 2008 yılından bu yana katılıyor. Türkiye'den önce ILA'da Rusya, Hindistan, İsviçre ve Polonya partner ülke unvanını taşıdı. ILA, Alman Uzay ve Havacılık Sanayii Birliği (BDLI) ve Berlin Fuarcılık şirketi tarafından organize ediliyor.

Uzmanlara göre 2002 yılında yapılan düzenlemeler, Türkiye'de sivil havacılığa önemli ivme kazandırdı. Söz konusu düzenlemeler, dünya ortalaması yüzde 5 olan hava ulaşımı artışının Türkiye'de yüzde 30'lara varmasını sağladı. Dünyanın en büyük havaalanının İstanbul'a yapılıyor olması da gözlemciler tarafından bu dinamiğin bir yansıması olarak görülüyor.

Türk havacılığının kozları Anka ve Hürkuş

ILA'da ürünlerini sergileyecekler arasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ - TAI), Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Roketsan), Hava Elektronik Sanayii A.Ş. (Havelsan), Türk Havayolları (THY) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da bulunuyor. Ziyaretçilerden ilgi görmesi beklenen ürünlerin başında TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava aracı “Anka” ile temel eğitim uçağı “Hürkuş”un gelmesi bekleniyor.

ILA'da partner ülke olarak yer almaktan büyük memnuniyet ve onur duyduklarını belirten Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, fuarın Türk havacılık branşına etkileyici ürün portföyünü sergilemek ve yeni iş bağlantıları kurmak bakımından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığına dikkat çeken BDLI Başkanı Bernhard Gerwert ise askerî ve sivil havacılık alanında Almanya ile Türkiye arasında birçok işbirliği projesinin başarıya ulaştığını vurguladı. Gerwert, "Türkiye, özellikle uzun vadeli işbirlikleri bakımından Alman sanayiinin stratejik partnerleri arasındadır" dedi.