Havacılık festivalinde yürekleri ağza getiren kaza (2)

AFAD İL MÜDÜRÜ YILMAZ: UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, Lapseki İlçesi\'ne bağlı Umurbey Beldesi sahilinde düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali ‘Troy Air Fest’te meydana gelen uçak kazasıyla ilgili, “AFAD ekibince olaya hemen müdahalede edildi. Yaralı olarak uçaktan çıkarılan pilotun sağlık durumu iyi. Ancak pilot olası kafa travmasına karşı sağlık ekiplerince müşahede altında tutuluyor. Uçağın düşme nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı” dedi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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