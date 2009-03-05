Havacılık devi Northrop 750 kişiyi çıkardı

Dünya çapında 120 bin kişiyi istihdam eden uzay ve havacılık şirketi Northrop Grumman 750 kişiyi işten çıkaracak.



Şirket, uçak üreten El Segundo ile uydu üreten Redondo Beach'i iki ay önce birleştirmişti. Birleşen şirketteki işten çıkarmalar, bu şirketin 24 bin olan işgücünün yüzde 3'ünü temsil ediyor.



ABD'deki askeri ihalelerde ikinci büyük yüklenici olan Northrop Grumman dünya çapında 120 bin kişiyi istihdam ediyor.



Northrop'daki işten çıkarmalarla ilgili net rakamlar, kaç kişinin şirketi gönüllü olarak bırakacağına göre şekillenecek. İşten çıkarılan çalışanlar Nisan ayında bildirilecek.

