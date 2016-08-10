T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Havacıların imamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz'ün Ankara'dan kaçışı güvenlik kameralarında

Adil Öksüz 15 Temmuz akşamından beri aranıyor

10 Ağustos 2016 14:59

15 Temmuz akşamı Ankara'da Akıncı Hava Üssü'nde yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyeden serbest kalan Gülen Cemaati'nin 'hava kuvvetleri imamı' olduğu öne sürülen ve en son 19 Temmuz günün saat 03:00'te Akyazı gişelerinden görülen ilahiyatçı profesör Adil Öksüz'ün Ankara'dan kaçtığı görüntüleri ortaya çıktı.

Ne olmuştu

Darbe girişiminden sonra başlatılan adli soruşturmalar çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan akademisyen Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra aracıyla Akyazı İlçesi'nde kayınpederinin evine geldiği, aracını bırakarak buradan ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

Adliyeden 21 dakikada salıverilen Adil Öksüz'ün otomobiliyle geldiği Akyazı İlçesi'nde bulunan kayınpederinin yayla evleri dahil çok sayıda evde arama yapıldı. Aynı gün kayınpederinin evinin garajına bırakarak kaçtığı '34 SIR 49' plakasıyla dikkat çeken otomobili de didik didik arandı. Araç arama yapıldıktan sonra çekici yardımıyla garajdan çekildi.

ETİKETLER

Adil ÖksüzAnkarakaçışgüvenlik kamerası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24