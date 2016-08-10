'Havacıların imamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz'ün Ankara'dan kaçışı güvenlik kameralarında

15 Temmuz akşamı Ankara'da Akıncı Hava Üssü'nde yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyeden serbest kalan Gülen Cemaati'nin 'hava kuvvetleri imamı' olduğu öne sürülen ve en son 19 Temmuz günün saat 03:00'te Akyazı gişelerinden görülen ilahiyatçı profesör Adil Öksüz'ün Ankara'dan kaçtığı görüntüleri ortaya çıktı.

Ne olmuştu

Darbe girişiminden sonra başlatılan adli soruşturmalar çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan akademisyen Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra aracıyla Akyazı İlçesi'nde kayınpederinin evine geldiği, aracını bırakarak buradan ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

Adliyeden 21 dakikada salıverilen Adil Öksüz'ün otomobiliyle geldiği Akyazı İlçesi'nde bulunan kayınpederinin yayla evleri dahil çok sayıda evde arama yapıldı. Aynı gün kayınpederinin evinin garajına bırakarak kaçtığı '34 SIR 49' plakasıyla dikkat çeken otomobili de didik didik arandı. Araç arama yapıldıktan sonra çekici yardımıyla garajdan çekildi.