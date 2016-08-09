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'Havacıların imamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz en son Akyazı gişelerinde görüldü

Adil Öksüz 15 Temmuz akşamından beri aranıyor

09 Ağustos 2016 15:52

15 Temmuz akşamı Ankara'da Akıncı Hava Üssü'nde yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyeden serbest kalan Gülen Cemaati'nin 'hava kuvvetleri imamı' olduğu öne sürülen ilahiyatçı profesör Adil Öksüz en son 19 Temmuz saat 03:00 sıralarında TEM Otoyolu Akyazı gişelerinden geçerken görüntülendi.

DHA'nın haberine göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yrd. Doç. Dr. Öksüz'ün yakalanması için Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip kuruldu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün serbest kaldıktan sonra Esenboğa'dan Sabiha Gökçen Havaalanı'na geldiğini, otoparkta bulunan 34 SIR 49 plakalı otomobilini aldıktan sonra bir süre İstanbul'da kaldığını, otomobili ile 19 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında Akyazı TEM Otoyolu gişelerinden geçtiğini güvenlik kameralarından tespit etti. 

Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün otomobili Akyazı'da kayınpederinin evinin garajında bulunurken, otomobil yapılan incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi. Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz son olarak Akyazı'ya uğradıktan sonra kayıplara karıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkan Yrd. Doç. Dr. Öksüz'ü her yerden arayan polis, 19 Temmuz'dan sonra Adapazarı'nda 4 ve kayınpederinin yaşadığı Akyazı'da ise 6 olmak üzere 10 ayrı adreste arama yaptı. Yrd. Doç. Dr. Öksüz'ün yurt dışı kaçmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bu arada Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün soruşturma kapsamında banka hesapları de incelemeye alındı. Yrd. Doç. Dr. Öksüz'ün odasında el konulan bilgisayarının ise incelenmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiği incelemenin sürdüğü belirlendi.


Üniversiteden atılacak



Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün yurt dışına çıkışıyla ilgili olarak Sakarya Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada Yrd. Doç. Dr. Öksüz'ün meslekten atılması için hazırlanan dosyanın YÖK'e gönderildiği belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Bahsi geçen kişi göreve başladığı 1995 yılından itibaren çeşitli ülkelerdeki akademik faaliyetler çerçevesinde üniversitemizden izin alarak 4 kez yurt dışına gitmiştir. En son 10 Mayıs 2012 tarihinde izinli olarak yurt dışına (Arnavutluk) çıkmıştır. Bunun dışındaki çıkışlar üniversitemiz bilgisi ve izni dışında olmuştur. Hakkında adli soruşturma devam eden ilgili kişi daha önce açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmış, meslekten atılmak üzere dosyası üniversitemiz tarafından YÖK’e gönderilmiştir."
 

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