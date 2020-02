Havacı subaylardan sorumlu FETÖ mahrem imamı, 43 kişinin ismini verdi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) \'kripto\' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen \'Ankesörlü telefon soruşturması\' kapsamında gözaltına alınan, örgütün Eskişehir\'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı sözleşmeli subaylardan sorumlu mahrem imamı Yaşar Turan itirafçı oldu. Turan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, yakalanana kadar örgütsel faaliyetlere devam ettiğini belirterek, 43 FETÖ/PDY üyesinin ismini verdi.

FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Yaşar Turan, savcılık sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itiraflarda bulundu. Soruşturma kapsamında hakkında iddianame düzenlenen Yaşar Turan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subay mahrem yapılanması içerisinde \'Sacit\' kod adıyla müdür yardımcısı konumunda görev yaptığını, 2014 yılından itibaren Eskişehir mahrem askeri yapılanmasında \'Yahya\' kod adıyla müdür olarak görev yaptığını itiraf ederek, örgüt mensubu çok sayıda askerin ismini verdi. İddianamede yer alan bilgilere göre, gözaltına alınan askerlerden bazıları da şüpheli Yaşar Turan\'ı teşhis ederek, kendilerinden sorumlu mahrem imam olduğunu kabul etti.

\'FETÖ İLE LİSE YILLARINDA TANIŞTIM\'

Liseyi memleketi Artvin\'de bitirdikten sonra, Rize\'de gittiği dershanede FETÖ ile tanıştığını, 1990 yılında Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandığını anlatan şüpheli Turan, şöyle dedi:

\"Eğitimim boyunca bu yapı içerisinde faaliyet yürüten evlerde kaldım. 1995 yılında üniversiteden mezun oldum. 1995 yılı içerisinde Karabük ilinde Aral Fen dershanesinde sınıf öğretmeni olarak çalıştım. 1998-1999 yılları içerisinde kısa dönem askerlik görevini yaptım. Askerlikten sonra Manisa ili Kula ilçesinde Ufuk İlköğretim Okulu\'nda öğretmen olarak 2 ay kadar çalıştım. Daha sonra Manisa ili Salihli ilçesinde Özel Zuhal İlköğretim Okulu\'nda sınıf öğretmeni olarak çalışmaya başladım. 6 yıl bu okulda öğretmen olarak çalıştım. 2004 yılı içerisinde İzmir ili Bornova ilçesinde Yamanlar İlköğretim Okulu\'nda sınıf öğretmeni olarak 5 yıl çalıştım. 2009 yılı içerisinde Ankara ilinde Etlik Samanyolu İlköğretim Okulu\'nda sınıf öğretmeni olarak çalıştım. 2012 yılında ise Eskişehir ilinde öğretmen olarak çalışmaya başladım.\"

\'BUNDAN SONRA HAMZA\'NIN MANEVİYATIYLA SEN İLGİLENECEKSİN\'

İtiraflarında, dershane yıllarından başlayarak gözaltına alındığı tarihe kadar ilişki içerisinde olduğu FETÖ/PDY üyelerinin isimlerini veren Yaşar Turan, İzmir\'de çalıştığı dönemde mahrem yapılanma içerisine girdiğini anlattı. Bu dönemde Özel Yamanlar İlköğretim Okulu\'nda çalıştığını belirten Turan, \"Numan A. isimli şahıs geldi. Bana \'Çeşitli kamu görevlileri var, bu insanları evinde ağırlayıp maneviyat yapar mısın?\' dedi. Ben de kendisine \'olur\' dedim. Kendisi daha sonra benim ikametime bir erkek şahıs getirdi. Numan A. isimli şahıs bana \'Bundan sonra Hamza\'nın maneviyatıyla sen ilgileneceksin\' dedi. Daha sonra bir erkek şahıs daha getirdi. Bu şahıs bende kısa süreli kaldı. Numan A.\'nın İzmir\'de havacılardan sorumlu kişi olduğunu biliyorum. Körfez dershanesinde tarih öğretmeni idi. 180 santimetre boylarında, hafif kilolu, kel, Ispartalı bir şahıstı. Bir otomobili vardı\" diye konuştu.

\'BU DÖNEMDE ÖRGÜTSEL ANLAMDA MÜDÜR YARDIMCISI OLDUM\'

2009 yılında Ankara\'da çalıştığı dönemde \'Seçkin\' kod isimli Mahmut T.\'ye bağlı olarak Hava Kuvvetleri yapılanmasında örgüt için göreve devam ettiğini anlatan Turan, şunları söyledi:

\"Benim ile birlikte \'Seçkin\' kod adlı Mahmut T.\'ye bağlı \'Hamza\', \'Yusuf\' ve \'Tamer\' kod isimli kişiler vardı. Mahmut T. tarafından bizlere hatlı tuşlu telefon ve flaş bellek verildi. Flaş bellek içerisinde \'Ubuntu\' program yüklü idi. Dizüstü bilgisayar verdi. Bu dönem içerisinde ben örgütsel manada müdür yardımcısı oldum. Bana bağlı Cengiz U., Ali T., Hamza Ö. ve Murat O. adlı kişiler vardı. Bu dönemde Mahmut T. bana kod adım olması gerektiğini söyledi. Ben de \'Sacit\' kod ismini kullanacağımı söyledim.\"

\'BU ŞAHISLARA DA OPERASYONEL HATLI TELEFON VERDİM\'

Örgütsel manada kendi altındaki kişilerle haftada bir toplantı yaptıklarını itiraf eden Turan, şöyle konuştu:

\"Bu şahıslara da operasyonel hatlı telefon verdim. İlgilendiği askeri öğrencileri aramak için ankesörlü telefondan da arama yapılıyordu. Kendi ilgilendiği askeri öğrenciler ile ilgili bilgileri kağıtta ya da sözlü olarak bana bildiriyorlardı. Topladıkları himmet parası, kurban parası, gazete abonelik ücretlerini alıyordum. Ben de Mahmut T.\'ye veriyordum. Bu toplanan paranın bir kısmı masraflar için ayrılıyordu. Ben de ilgilenilen askeri personelden ne kadar maneviyat yaptığı, himmet parası, kurban parası gibi bilgileri flaş bellek içerisinde bulunan \'Ubuntu\' programı içerisinde Excel formatı şeklindeki tablolara yazıyordum ve Mahmut T.\'ye veriyordum. Excel formatında ilgilenilen askeri öğrencinin adı soyadı, telefon numarası, himmet, gazete aboneliği, kurban parası sütunları vardı. Bu sütun içleri gelen bilgilere göre dolduruluyordu.\"

\'HARUN B.\'Yİ TELEVİZYONDA GÖRÜNCE TANIDIM\'

Örgüt içinde daha sonra \'İbrahim\' kod adlı Cafer S.\'ye bağlı çalıştığını, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü\'nde yakalanan \'Turan\' kod adıyla bildiği Harun B.\'yi televizyondan görünce tanıdığını anlatan şüpheli Turan, 2009-2012 yılları arasında kendisine bağlı askeri personelin isimlerini, sivil imamların ise kod isimleri verdi.

\'ÖĞRETMEN DEĞİLDİ AMA SİGORTASI ÖĞRETMEN OLARAK YATIRILIYORDU\'

2012 yılında Eskişehir\'e tayininin çıktığını söyleyen Yaşar Turan, Eskişehir Hava Kuvvetleri yapılanmasını da şöyle anlattı:

\" \'Nedim\' kod Fatih Ahmet G., Gülbahar Koleji\'nde fizik öğretmeni olarak çalışıyordu. Hava Kuvvetleri yapılanmasında Eskişehir ili sorumlusu idi. \'Saffet\' kod adlı Mustafa K., \'Nedim\' kod adlı Fatih Ahmet G. isimli şahsın yerine 2014 yılından itibaren Hava Kuvvetleri yapılanmasında Eskişehir ili sorumlusu oldu. Bu yapı içerisindeki okullarda tarih öğretmeni olarak sigortası yatırılıyordu ancak kendisi öğretmen olarak çalışmıyordu. Fatih Ahmet G. isimli şahsa bağlı olarak \'Talha\' kod adlı Teyfik D., \'Barış\' kod adlı Yalçın B. ve bendim. Teyfik D., Osmangazi Üniversitesi\'nde doçent doktor olarak çalışıyordu. Şu an tutuklu. Yalçın B., Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışıyordu.\"

Örgütte kendisine bağlı subayların isimlerini de tek tek veren şüpheli Yaşar Turan, bu isimlerden birinin askeri hakim olduğunu, aralarında biri binbaşı çok sayıda pilot da olduğunu söyledi.

\'GAYBUBET YAPIN TALİMATI ALDIK\'

15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminden iki gün sonra bir evde yaptıkları toplantıda Mustafa K.\'nin, \"Bu yapı adına faaliyet yürütülen evlerin kapatılması gerekiyor, tüm dijital materyalleri imha edelim\" dediğini anlatan Turan, \"Bu süre zarfında kullanmış olduğumuz operasyonel hat üzerinde yüklemiş olduğumuz \'Eagle\' isimli program üzerinden görüşmelerimiz devam etti. Mustafa K. bizlere \'Aranmanız olabilir, yakalanabilirsiniz, onun için gaybubet yapın\' dedi. Son bir yıldır gerek ailemle, gerekse diğer bu yapı içerisinde birlikte faaliyet yürüttüğüm arkadaşlarla yurt dışı numaralı Whatsapp numaraları ile kullanmaya başladım. Bu şekilde iletişim sağlamamızı \'Eagle\' üzerinden veya Whatsapp programı üzerinden Mustafa K. tarafından söylendi\" ifadelerini kullandı.

\'ÖRGÜT ELEBAŞININ YAZDIĞI NOTLARI BİZE İLETİYORDU\'

Mustafa K.\'nin \'gaybubet evleri\'nde kalırken, \'Eagle\' programı üzerinden \" \'Dışarı çıkma, faturaları açık ev tutma, GBT yapılmasının yüksek olduğu kalabalık yerlerden geçme, umuma açık yerleri fazla kullanma, sahte kimlik çıkar, alışveriş için dışarı çıkın haftalık erzak alın, ailelerinizle sık görüşmeyin\' gibi talimatlar verdiğini anlatan Turan, \" Mustafa K., \'Eagle\' programı üzerinden örgüt elebaşının yazmış olduğu notlar, rüyalar, ümit verici sözler gibi yazıları bizlere iletiliyordu\" diye konuştu.

\'BEN HER ZAMAN DEVLETİMİN YANINDA OLDUM\'

Bu süreçte örgütün haberleşme programı \'ByLock\' uygulamasını da kullandığını, Bank Asya üzerinde para alışverişi yaptıklarını ve yakalanana kadar sahte kimlik kullandığını da itiraf eden Yaşar Turan, \"Ben her zaman devletimin yanında oldum ve olmaya da devam edeceğim. Emniyette yapmış olduğum teşhisteki belirtmiş olduğum FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı 43 kişiyle ilgili teşhisim doğrudur. Bundan sonraki süreçte bu yapının çözülmesi için devletime her konuda yardımcı olacağım. Ben geçmişte dini saiklerle bu örgütün içerisinde yer aldığımdan dolayı pişmanım. Ancak terör örgütü olduğunu bilmiyordum\" diyerek etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

Savcı, şüpheli Yaşar Turan\'ın \'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlarından cezalandırılmasını, ancak cezasının TCK\'nın 221\'inci maddesi gereği etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak verilmesini talep etti.