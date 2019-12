-Havaalanındaki kayıp kedi uyutuldu NEW YORK (A.A) - 07.11.2011 - Amerikan Havayolları, New York'taki John F. Kennedy Havaalanı'nda iki ay boyunca kayıp olan kediyi uyutmak zorunda kaldıklarını açıkladı. "Jack" adlı kedi, 25 Ağustos'ta sahibi Karen Pascoe ile New York'tan California'ya gitmek üzere yola çıkmış, ancak taşıma kutusundan çıkarak havaalanı içinde kaybolmuştu. İki ay boyunca havaalanında aç dolaşan kedi, sonunda gümrük ofisinde bulundu. Hemen bir veterinere götürülen kedinin, yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Jack, kendisini almak için New York'a dönen Pascoe'nin de onay vermesi üzerine veterinerler tarafından uyutuldu. Amerikan Havayolları, Jack'in ölümünden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu açıklayarak Pascoe'den özür diledi. Jack'in bulunması için Facebook'ta açılan sayfaya 25 binden fazla kişi üye olmuştu. Uyutulmasının ardından sayfaya konan mesajda Pascoe, çok zor günler geçiren Jack'in, artık daha fazla acı çekmesine gönlünün razı olmadığını söyledi.