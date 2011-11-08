T24 LogoT24 Logo
Dünya

Havaalanındaki kayıp kedi uyutuldu NEW YORK (A.A)

08 Kasım 2011 01:03

-Havaalanındaki kayıp kedi uyutuldu NEW YORK (A.A) - 07.11.2011 - Amerikan Havayolları, New York'taki John F. Kennedy Havaalanı'nda iki ay boyunca kayıp olan kediyi uyutmak zorunda kaldıklarını açıkladı.  "Jack" adlı kedi, 25 Ağustos'ta sahibi Karen Pascoe ile New York'tan California'ya gitmek üzere yola çıkmış, ancak taşıma kutusundan çıkarak havaalanı içinde kaybolmuştu.      İki ay boyunca havaalanında aç dolaşan kedi, sonunda gümrük ofisinde bulundu.  Hemen bir veterinere götürülen kedinin, yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.  Jack, kendisini almak için New York'a dönen Pascoe'nin de onay vermesi üzerine veterinerler tarafından uyutuldu.    Amerikan Havayolları, Jack'in ölümünden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu açıklayarak Pascoe'den özür diledi.  Jack'in bulunması için Facebook'ta açılan sayfaya 25 binden fazla kişi üye olmuştu. Uyutulmasının ardından sayfaya konan mesajda Pascoe, çok zor günler geçiren Jack'in, artık daha fazla acı çekmesine gönlünün razı olmadığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24