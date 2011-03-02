-HAVAALANINDA YAYLIM ATEŞİ BERLİN (A.A) - 02.03.2010 - Almanya'nın Frankfurt Havaalanı'nda bir kişinin Amerikan askerlerinin bulunduğu bir otobüse ateş açtığı, olayda 2 kişinin öldüğü bildirildi. Frankfurt polisi, bunun bir terör saldırısı olup olmadığının henüz bilinmediğini, olayla ilgili olarak 21 yaşındaki saldırganın yakalandığını açıkladı. Zanlının Kosova kökenli olduğu belirtilirken, olayda muhtemelen otobüs şoförü ile bir askerin öldüğü, asker olduğu tahmin edilen iki kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.