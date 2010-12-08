-HAVAALANINDA YANKESİCİLİK İDDİASI İZMİR (A.A) - 08.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için Adnan Menderes Havaalanı gelen müteahhit, cebindeki 23 bin avronun çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Alınan bilgiye göre, 2007 yılındaki genel seçimlerde Aydın'da CHP milletvekili adayı olan ve seçilemeyen müteahhit Hüseyin Yıldız, akşam saatlerinde polise başvurarak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için Adnan Menderes Havaalanına geldiğini, daha sonra demir almak için Aliağa ilçesine gittiğini, burada cebinde bulunan 23 bin avronun çalındığını fark ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine, polis ekipleri, sabah Kılıçdaroğlu'yla İzmir'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in cebinden para çalmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan ve cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılan S.Ç'yi, Yıldız'ın parasını çalan kişi olabileceği ihtimaline karşı yeniden aramaya başladı. Bu arada, Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelen iki partilinin daha polise başvurarak, ceplerinden para çalındığını söyledikleri bildirildi. Hüseyin Yıldız'ın, 23 bin avrosunu bulan kişiye 5 bin avro ödül vereceği öğrenildi.