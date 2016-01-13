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Havaalanında şüpheli valiz paniği

Valizlerden birinin Patlayıcı Madde Tespit Sistemi tarafından ayrılması polisi alarma geçirdi

13 Ocak 2016 23:13

Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Hatay'a gidecek olan bir yolcunun valizi, konveyör sistemleri ile "şut altı" olarak adlandırılan bagaj ayrıştırma ve sevk bölgesine ilerlerken, Patlayıcı Madde Tespit Sistemi (EDS) tarafından ayrılmasının ardından polis Atatürk Havalimanı'nda alarma geçti. Yapılan inceleme sonucu valizde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. 

DHA'nın haberine göre, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Hatay'a gidecek olan bir yolcunun valizi, konveyör sistemleri ile "şut altı" olarak adlandırılan bagaj ayrıştırma ve sevk bölgesine ilerlerken, Patlayıcı Madde Tespit Sistemi (EDS) tarafından ayrıldı. Olay üzerine Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde polis alarma geçti. Valizin içerisinde, bir çikolata kutusunda kablo ve telefon görüldü. Ekipler valizin bulunduğu bölümü güvenlik şeridiyle kontrol altına aldı. Personel de çalıştıkları bölgeden uzaklaştırıldı. 

Bomba İmha uzmanlarının yaptığı inceleme sonucu, çikolata kutusu içinde cep telefonu, şarj aleti ve kablo bulunduğu ortaya çıktı.

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